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الاحتلال يفتح السدود .. تحذيرات من تعرض 700 دونم زراعي للغرق في غزة

الخميس 20 يناير 2022 01:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفتح السدود .. تحذيرات من تعرض 700 دونم زراعي للغرق في غزة



غزة / سما /

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي، من أن فتح الاحتلال الإسرائيلي للسدود شرق وشمال قطاع غزة اليوم الخميس، قد يغرق 700 دونم زراعي.

وأكد العمصي في تصريح صحفي، إلى أنه ومع بداية كل عام يتكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح الاحتلال لعبّارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، وتصل الخسائر السنوية لنحو مليون ونصف مليون دولار، وتغمر مياه الأمطار 600 دونم شرق غزة، و100 دونم شرق بيت حانون.

وقال: "إن هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، تؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين"، مطالبا المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل ووقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك الإسرائيلي، خاصة مع دخول فصل الشتاء والتخوف من إعادة فتح العبّارات.

وطالب نقيب العمال المزارعين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، مطالبًا الجهات المختصة بمساندة المزارعين من خلال إقامة سواتر ترابية لمحاولة تقليل الخسائر الناتجة عن فتح العبارات والسدود.

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