"سامسونغ" تعلن عن معالج بتقنيات عالية

وكالات / سما /

كشفت سامسونغ عن بعض المواصفات التقنية لمعالجها الجديد Exynos 2200 الذي سيمنح الهواتف والأجهزة الذكية ميزات متقدمة.

وطوّر هذا المعالج بتقنيات تجعله يقلل من استهلاك طاقة بطاريات الأجهزة والهواتف بشكل كبير، كما حصل على معالج رسوميات مدمج من نوع AMD مبني وفق معيارية RDNA2.

وزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من التعامل بسرعة كبيرة مع بيانات أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وحصل أيضًا على موديم مدمج من نوع 3GPP Release 16 5G يمكنه من العمل مع شبكات 4G و5G بوقت واحد، ويسمح بتامين تبادل البيانات بسرعات كبيرة تصل إلى 10 غيغابايت/ثا.

وتبعًا للمبرمجين في سامسونغ فإن المعالج الجديد سيكون قادرًا على دعم أحدث تقنيات التصوير في الهواتف والتعامل مع كاميرات تصل دقتها إلى 200 ميغا بيكسل.

ومن المتوقع أن تطرحه سامسونغ في أحدث هواتف الفئة "S" التي ستظهر العام الجاري وأن يظهر في عدد من الهواتف الرائدة الجديدة.