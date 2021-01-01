  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"سامسونغ" تعلن عن معالج بتقنيات عالية

الخميس 20 يناير 2022 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سامسونغ" تعلن عن معالج بتقنيات عالية



وكالات / سما /

كشفت سامسونغ عن بعض المواصفات التقنية لمعالجها الجديد Exynos 2200 الذي سيمنح الهواتف والأجهزة الذكية ميزات متقدمة.

وطوّر هذا المعالج بتقنيات تجعله يقلل من استهلاك طاقة بطاريات الأجهزة والهواتف بشكل كبير، كما حصل على معالج رسوميات مدمج من نوع AMD مبني وفق معيارية RDNA2.

وزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من التعامل بسرعة كبيرة مع بيانات أحدث ألعاب الفيديو الإلكترونية.

وحصل أيضًا على موديم مدمج من نوع 3GPP Release 16 5G يمكنه من العمل مع شبكات 4G و5G بوقت واحد، ويسمح بتامين تبادل البيانات بسرعات كبيرة تصل إلى 10 غيغابايت/ثا.

وتبعًا للمبرمجين في سامسونغ فإن المعالج الجديد سيكون قادرًا على دعم أحدث تقنيات التصوير في الهواتف والتعامل مع كاميرات تصل دقتها إلى 200 ميغا بيكسل.

ومن المتوقع أن تطرحه سامسونغ في أحدث هواتف الفئة "S" التي ستظهر العام الجاري وأن يظهر في عدد من الهواتف الرائدة الجديدة.

#سامسونغ #معالج #الهواتف #الأجهزة الذكية #Exynos 2200 #تقنية #البطارية

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن خسارة إسرائيل الحقيقية في قصف صدام حسين لتل أبيب

ماذا أخرج سفير إسرائيل في الأمم المتحدة من جيبه خلال اجتماع مجلس الأمن

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة: تسهيلات وإعفاءات للأهالي

مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"

"إسرائيل هيوم": الاتفاق الصيني - الإيراني يقوّض أحلام "إسرائيل" في المنطقة

الأحمد يرد على الشعبية: من حق أي فصيل أو عضو في "الوطني" أن يرشح نفسه لأي موقع في المنظمة

صور : السفير العمادي يُعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته

الأخبار الرئيسية

6 وفيات و1240 إصابة بـ "كورونا" في فلسطين

إسرائيل تكشِف معلومات“صادِمة” عن اغتيال المبحوح: العملية استغرقت 22 دقيقة بحقنه بمادّةٍ أصابته بالشلل وقتلته فورًا

الصحة: نتوقع أن يصل عدد الإصابات بكورونا من 5 آلاف إلى 10 آلاف إصابة يوميا

o

بيان عاجل من 3 دول أوروبية بخصوص ما يحصل في حي الشيخ جراح

الصحة: حالة وفاة واحدة و 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية