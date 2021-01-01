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وزير بريطاني يدعو إسرائيل لوقف ممارساتها التي تؤجج التوترات على الأرض

الخميس 20 يناير 2022 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير بريطاني يدعو إسرائيل لوقف ممارساتها التي تؤجج التوترات على الأرض



القدس المحتلة / سما /

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، إسرائيل إلى وقف الممارسات التي تسبب معاناة لا داعي لها، ويمكن أن تؤجج التوترات على الأرض.

وقال كليفرلي في تغريدة عبر "تويتر": "في أعقاب الإخلاء القسري لعائلة صالحية وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، أحث حكومة إسرائيل على وقف هذه الممارسات التي تسبب معاناة غير ضرورية ويمكن أن تؤجج التوترات على الأرض".

هذا ومن جانبها دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى عدم تهجير الفلسطينيين وإخلائهم من بيوتهم بحي الشيخ جراح وبلدة سلوان في مدينة القدس. فيما أعربت كل من فرنسا وأيرلندا وإستونيا في بيان مشترك عن قلقها إزاء عمليات الإخلاء والهدم التي حدثت في حي الشيخ جراح، محذرة من أنها تقوض آفاق السلام وتهدد بتزايد العنف.

كما دعت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، إسرائيل لوقف هدم منازل الفلسطينيين وإخلائها من أصحابها في الشيخ جراح.

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