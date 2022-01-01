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المالكي يدعو رئيسة مجلس الأمن للعمل على مساءلة الاحتلال وتأمين الحماية لشعبنا

الخميس 20 يناير 2022 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دعا وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيرته النرويجية، رئيسة مجلس الأمن الحالية أنيكين هويتفيلدت، إلى التحرك العاجل والعمل على مساءلة الاحتلال، وتأمين حماية دولية لأبناء شعبنا.

وشكر المالكي، الوزيرة هويتفيلدت، خلال لقائهما على هامش اجتماعات مجلس الامن التي عقدت في نيويورك، على جهودها في عقد جلسة مجلس الامن الخاصة بالقضية الفلسطينية على المستوى الوزاري، مشددا على الدور الهام الذي لعبته النرويج سابقا، ودورها الحالي في دعم حقوق شعبنا الفلسطيني.

واكد أهمية ما تقوم به نظيرته النرويجية من جهود لاعادة اطلاق عملية سياسية وبرعاية الرباعية الدولية ومجلس الامن، ودورها الاصيل في حماية الامن والسلم الدوليين.

واطلع المالكي، الوزيرة النرويجية على مستجدات الاوضاع في فلسطين، متطرقا الى جريمة اسرائيل الاخيرة في مدينة القدس المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح وما تعرضت له عائلة صالحية مؤخرا من هدم وتشريد.

ووجه المالكي دعوة للوزيرة النرويجية لزيارة فلسطين في اقرب وقت ممكن.

بدروها، رحبت هويتفيلدت بالدعوة لزيارة فلسطين، وشددت على انها ستعمل على تحقيق ذلك، وانها ستعمل مع الشركاء في العالم من اجل الحفاظ على حل الدولتين.

#حل الدولتين #رياض المالكي #الاحتلال #مجلس الأمن

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