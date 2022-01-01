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معروف يتحدث حول قرار إعفاء رسوم لم الشمل وأزمة البترول بغزة

الخميس 20 يناير 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف يتحدث حول قرار إعفاء رسوم لم الشمل وأزمة البترول بغزة



غزة / سما /

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، اليوم الخميس، إنه: "حتى اللحظة لم يصدر أي قرار بإعفاء رسوم لم الشمل في قطاع غزة".

وأضاف معروف في تصريح إذاعي لصوت الوطن، أنه تم التواصل بين وزارة الداخلية الشق المدني مع وكيل الوزارة برام الله ونفى صدور مرسوم رئاسي بهذا الشأن.

وشدد على عدم وجود أزمة بالبترول والغاز، وما حدث تأخير في تسلم بعض الشحنات التي تصلنا من مصدرين وهما جمهورية مصر العربية والاحتلال.

وكشف معروف، أن وزارة المالية تتسلم عبر هيئة البترول اليوم، شحنتين قادمتين من معبر رفح- مصر، ومعبر كرم أبو سالم التابع للاحتلال الإسرائيلي.

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