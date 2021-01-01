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غزة الرياضي يحقق فوزاً صعبا على الهلال (فيديو)

الخميس 20 يناير 2022 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة الرياضي يحقق فوزاً صعبا على الهلال (فيديو)



غزة / سما /

حقق غزة الرياضي فوزًا صعبًا على الهلال بهدف نظيف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين في ختام منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.
سجل هدف غزة الرياضي، محمد أبو عودة، في الدقيقة (80)، ليرفع العميد رصيده إلى (9) نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الهلال عند (3) نقاط في المركز الحادي عشر.

صعود معن
وحسم فريق شباب معن صعوده للدرجة الثانية بعد فوزه على العطاء بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات دوري الدرجة الثالثة "فرع الوسطى والجنوب".
سجل هدفي معن، ماهر للنجار (28) من ركلة جزاء، وصخر زعرب (72). ليتصدر معن جدول الترتيب برصيد (14) نقطة.


وفي بقية مباريات دوري الدرجة الثالثة فرع الوسطى والجنوب اكتسح الشافعي نظيره الترابط (7×3)، فيما انتصر الشوكة بهدفين نظيفين على شباب المغازي الذي تذيل جدول الترتيب وتجمد لمدة عام.

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