الأوقاف والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تبحثان سبل معالجة الفقر والتمكين

رام الله / سما /

بحث الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية صباح اليوم مع عطوفة الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، الشراكة ما بين صندوق الزكاة الفلسطيني والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف تحقيق الرؤية المشتركة في معالجة قضايا الفقر والتمكين .

كما تم بحث برامج الهيئة في فلسطين وآلية عمل برامج ومشاريع للقدس والمقدسات وللمسجد الاقصى وللحرم الابراهيمي الشريف وباقي المساجد بمختلف المحافظات , بالإضافة الى اسناد برامج صندوق الزكاة الفلسطيني خاصة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجان الزكاة .

وفي بداية اللقاء ثمن البكري مواقف الأردن ملكا وحكومة وشعبا بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية معتبرا الدور الأردني والفلسطيني هو دور تكاملي .

ووضع البكري الحضور بصورة وضع صندوق الزكاة الفلسطيني وبعض المشاريع التي تم إعداد المخططات، والدراسات بخصوصها، والتي تعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، وتحقق سياسة الوزارة، ورؤيتها في مساعدة الفقراء والمحتاجين .

من جهته وضع الشبلي الوفد بصورة مسيرة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وطبيعة مشاريعها التنموية والاغاثية في كافة المجالات الصحية، والتعليمية بالإضافة إلى المشاريع المدرة للدخل، ومحاربة الفقر ودعم الأسرة , مبديا استعداده لتقديم ما يلزم لصالح مشاريع وخطط وبرامج صندوق الزكاة الفلسطيني .

وحضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب والوكيل المساعد للحج والعمرة الشيخ سليم الأشقر ومدير عام صندوق الزكاة الفلسطيني إسماعيل أبو الحلاوة ومدير عام الحج فضل قنيبي .