الإمارات تسعى لزيادة تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية بعد الهجوم الحوثي

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة jewish press بأن "دولة الإمارات، العضو المؤسس في اتفاقية أبراهام للسلام، تسعى إلى زيادة عدد أنظمة الدفاع الإسرائيلية المضادة للطائرات بدون طيار في ترسانتها".

وقالت الصحيفة إنه "في الوقت الحاضر، لدى الإمارات العربية المتحدة أحد هذه الأنظمة التي اشترتها بالفعل من إسرائيل في العام الماضي".

وقال إتزيك هوبير، الرئيس التنفيذي لشركة Skylock Systems الإسرائيلية، إنه "نظرا للحادث الذي وقع هذا الأسبوع (الهجوم الذي تبنته حركة أنصار الله الحوثية على منشآت في إمارة أبو ظبي)، فإنهم يسألوننا الآن عما يمكننا تزويدهم به في أسرع وقت ممكن من قائمة طويلة من الأنظمة".

وأشار إلى أنه "لو أن الإمارات العربية المتحدة نشرت نظام دفاع مضاد للطائرات بدون طيار في مطار أبو ظبي أو بالقرب منه، لكانوا عرفوا مسبقا أن الضربة قادمة"، مضيفا: "نظام Skylock يمكنه اكتشاف طائرة بدون طيار معادية من مسافة تزيد عن 20 كيلومترا".

ويأتي القرار بعد هجوم على أبوظبي شنه الحوثيون أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى وستة آخرين يوم الاثنين الماضي، بالإضافة إلى التسبب في انفجارات متعددة بالقرب من مطار المدينة.

وأعلن متحدث باسم الحوثيين مسؤوليتهم عن الهجوم، مشيرا إلى أنه "تم استخدام عدد كبير من الطائرات المسيرة بالإضافة إلى خمسة صواريخ باليستية".

المصدر: jewish press