إعلامي مصري يثير الجدل بعد ظهوره وهو مصاب بأوميكرون على التلفزيون

وكالات - سما-

أثار ظهور الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، على تلفزيون الدولة الحكومي وهو مصاب بمتحوّر فيروس كورونا المعروف باسم أوميكرون عاصفة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن الحسيني، عن إصابته بالمتحور أوميكرون على الهواء هو نفس وباء الذي توفي بسبه وائل الإبراشي.

وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “التاسعة”، المُذاع عبر فضائية “الأولى”: “من غير ما يكون عندنا قلق أنا غالبا عندي أوميكرون، لذلك مقدرتش أحضر للبرنامج أمس”.

وأضاف: “أنا جاي النهارده مخصوص علشان لازم يكون فيه تأبين للأستاذ الراحل وائل الإبراشي من داخل الاستديو إلي بدأ فيه”.

وطلب الحسيني، من الجمهور مشاركته في قراءة الفاتحة على روح الإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: «كان إمبراطور التحقيقات يشاء الله أن تتحول جنازته إلى تحقيق صحفي، كان دائمًا يسعى لخدمة الجميع”.

وأثار ظهور الحسيني وهو مُصاب بمتحور أوميكرون جدلاً كبيراً وغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض استخفافًا بحياة البشر.

فيما طالب البعض بمحاسبة الإعلامي المصري، وسط مطالبات بالاعتذار وعدم الظهور على شاشة التلفزيون مرّة أخرى.

وجاءت التعليقات كالتالي:”يوسف الحسيني يعلن إصابته بكورونا أوميكرون على الهواء؛ من داخل ستوديو فيه موظفين وعاملين عادي؛ لا وعلى قناة من قنوات الدولة”.

وأضاف أحدهم:”بنواجه وباء بينتقل بالنفس ووزارة الصحة مطلعة تحذير أن أي إصابة بدور برد يتعامل أنه اميكرون ويتعزل، ودا قاعد في ستديو يقول أنا عندي أوميكرون!”.

تفاصيل وفاة وائل الإبراشي

وبعد معاناة طويلة امتدت لما يقرب من عام، غيب الموت الإعلامي المصري وائل الإبراشي عن عمر يناهز الـ 58 سنة، إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد وتلف الرئة.

وأصيب الإعلامي الراحل بفيروس كورونا قبل عام كامل، ورغم شفائه من الفيروس إلا أنه ظل يعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد covid -19، حيث تلف جزء كبير من رئته نتيجة تأثير الفيروس.

وظل الإبراشي في المستشفى لأشهر طويلة يعاني من تداعيات الفيروس، ورغم حديث البعض من الأطباء عن تحسن حالته الصحية، وإعلانه هو بنفسه إجراء العلاج الطبيعي من أجل العودة سريعا إلى العمل الإعلامي.

جاء آخر ظهور للإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته، منذ عامٍ تقريبًا، حيث جمعه اتصال هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامجه «التاسعة» عبر التليفزيون المصري، حيث جاء الأخير بديلًا لـ«الإبراشي»، لحين عودته واستئناف عمله بعد شفائه التام من آثار الفيروس.

وتطرق وائل الإبراشي، في آخر ظهور تليفزيوني له، إلى مصير عودته إلى برنامجه «التاسعة»، حيث أعرب عن آماله بالعودة إلى البرنامج في أقرب وقت ممكن.

ومازح وائل الإبراشي، الإعلامي يوسف الحسيني، حيث تساءل بقوله: «هم إزاي يا يوسف دخلوك التليفزيون بالبنطلون الجينز»، مُشيدًا بأدائه في تقديم البرنامج.