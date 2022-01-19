المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 19/1/2022:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (390) شاحنة

استيراد عدد 340 شاحنة

تصدير عدد 50 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد شاحنتين سولار

استيراد 5 شاحنات غاز طهي.

ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 490 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل363 مسافر وصلوا من الجانب المصري.