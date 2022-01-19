المالية بغزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 19/1/2022:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (390) شاحنة
استيراد عدد 340 شاحنة
تصدير عدد 50 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد شاحنتين سولار
استيراد 5 شاحنات غاز طهي.
ادخال 17 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 490 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل363 مسافر وصلوا من الجانب المصري.