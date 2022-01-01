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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 20 يناير 2022 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- صفقة الغواصات: إضافة 5 مليار شاقل لثمن الغواصات الألمانية والأجهزة الأمنية أبلغت بينت أنه يجب إتمام الصفقة كي لا يحدث نقص بالغواصات 

- نتنياهو يتهم حكومة بينت بأنها حكومة هواة بسبب رفع أسعار الغواصات 

- المستشار القانوني للحكومة لا يرد على اتصالات محامي نتنياهو لتسريع إقرار صفقة اعتراف نتنياهو ويصر على وصم نتنياهو بالعار

- فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا: يجب وقف اخلاء البيوت الفلسطينية وهدمها

- أوري مسغاف يكتب: كان يجب محاكمة نتنياهو بالتحريض والتمرد وليس بالحصول على الرشاوى فقط 

* "معاريف":

- 600 ألف شخص بالحجر الصحي وأرقام قياسية جديدة بعدد المصابين بالكورونا 

- مبادرة بالكنيست لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تجسس الشرطة على سكان إسرائيل

- لقاء ليلي لعائلة نتنياهو مع المحامي لكن لم تعرف أسباب اللقاء

- جمع 3.5 مليون شاقل لتغطية نفقات محكمة نتنياهو 

- إخلاء العائلة من الشيخ جراح واعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين 

- حركة السلام الآن وصفت الإخلاء بأنه وصمة عار على الحكومة والبلدية واليمين يبارك عملية الهدم وعضو الكنيست عوفر كسيف "كفى للتطهير العرقي"

* "يديعوت احرونوت":

- الشرطة استعملت برامج التجسس في كثير من الحالات وجمعت معلومات شخصية جدا عن نشطاء سياسيين واجتماعيين 

- نتنياهو يواصل وبشكل مكثف اتصالاته للتوصل إلى صفقة ادانته ومندبلات يصر على اعترافه بالحصول على الرشوة 

- 18 معتقلا خلال هدم منزل عائلة صالحية 

- للمرة الأولى: تأسيس صندوق استثمار مشترك للأمارات وإسرائيل في تكنولوجيا المعلومات 

- الأوميكرون سيكلف إسرائيل 44 مليار شيقل

#الصحف الإسرائيلية

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