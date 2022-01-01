فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- صفقة الغواصات: إضافة 5 مليار شاقل لثمن الغواصات الألمانية والأجهزة الأمنية أبلغت بينت أنه يجب إتمام الصفقة كي لا يحدث نقص بالغواصات
- نتنياهو يتهم حكومة بينت بأنها حكومة هواة بسبب رفع أسعار الغواصات
- المستشار القانوني للحكومة لا يرد على اتصالات محامي نتنياهو لتسريع إقرار صفقة اعتراف نتنياهو ويصر على وصم نتنياهو بالعار
- فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا: يجب وقف اخلاء البيوت الفلسطينية وهدمها
- أوري مسغاف يكتب: كان يجب محاكمة نتنياهو بالتحريض والتمرد وليس بالحصول على الرشاوى فقط
* "معاريف":
- 600 ألف شخص بالحجر الصحي وأرقام قياسية جديدة بعدد المصابين بالكورونا
- مبادرة بالكنيست لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تجسس الشرطة على سكان إسرائيل
- لقاء ليلي لعائلة نتنياهو مع المحامي لكن لم تعرف أسباب اللقاء
- جمع 3.5 مليون شاقل لتغطية نفقات محكمة نتنياهو
- إخلاء العائلة من الشيخ جراح واعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين
- حركة السلام الآن وصفت الإخلاء بأنه وصمة عار على الحكومة والبلدية واليمين يبارك عملية الهدم وعضو الكنيست عوفر كسيف "كفى للتطهير العرقي"
* "يديعوت احرونوت":
- الشرطة استعملت برامج التجسس في كثير من الحالات وجمعت معلومات شخصية جدا عن نشطاء سياسيين واجتماعيين
- نتنياهو يواصل وبشكل مكثف اتصالاته للتوصل إلى صفقة ادانته ومندبلات يصر على اعترافه بالحصول على الرشوة
- 18 معتقلا خلال هدم منزل عائلة صالحية
- للمرة الأولى: تأسيس صندوق استثمار مشترك للأمارات وإسرائيل في تكنولوجيا المعلومات
- الأوميكرون سيكلف إسرائيل 44 مليار شيقل