رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- صفقة الغواصات: إضافة 5 مليار شاقل لثمن الغواصات الألمانية والأجهزة الأمنية أبلغت بينت أنه يجب إتمام الصفقة كي لا يحدث نقص بالغواصات

- نتنياهو يتهم حكومة بينت بأنها حكومة هواة بسبب رفع أسعار الغواصات

- المستشار القانوني للحكومة لا يرد على اتصالات محامي نتنياهو لتسريع إقرار صفقة اعتراف نتنياهو ويصر على وصم نتنياهو بالعار

- فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا: يجب وقف اخلاء البيوت الفلسطينية وهدمها

- أوري مسغاف يكتب: كان يجب محاكمة نتنياهو بالتحريض والتمرد وليس بالحصول على الرشاوى فقط

* "معاريف":

- 600 ألف شخص بالحجر الصحي وأرقام قياسية جديدة بعدد المصابين بالكورونا

- مبادرة بالكنيست لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قضية تجسس الشرطة على سكان إسرائيل

- لقاء ليلي لعائلة نتنياهو مع المحامي لكن لم تعرف أسباب اللقاء

- جمع 3.5 مليون شاقل لتغطية نفقات محكمة نتنياهو

- إخلاء العائلة من الشيخ جراح واعتقال 18 شخصا من أفراد العائلة والمتضامنين

- حركة السلام الآن وصفت الإخلاء بأنه وصمة عار على الحكومة والبلدية واليمين يبارك عملية الهدم وعضو الكنيست عوفر كسيف "كفى للتطهير العرقي"

* "يديعوت احرونوت":

- الشرطة استعملت برامج التجسس في كثير من الحالات وجمعت معلومات شخصية جدا عن نشطاء سياسيين واجتماعيين

- نتنياهو يواصل وبشكل مكثف اتصالاته للتوصل إلى صفقة ادانته ومندبلات يصر على اعترافه بالحصول على الرشوة

- 18 معتقلا خلال هدم منزل عائلة صالحية

- للمرة الأولى: تأسيس صندوق استثمار مشترك للأمارات وإسرائيل في تكنولوجيا المعلومات

- الأوميكرون سيكلف إسرائيل 44 مليار شيقل