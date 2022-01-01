رام الله / سما /

تصدر هدم جرافات الاحتلال الإسرائيلي، لمنزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف على رفض الاحتلال فتح تحقيق مع المستوطن الذي دهس الشهيد سليمان الهذالين قبل أسبوعين في قرية أم الخير جنوب الخليل.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- إثر اقتحام عسكري عنيف.. جرافات الاحتلال تلتهم منزلي عائلة صالحية

- الرئاسة تدين هدم منزلين لعائلة صالحية في الشيخ جراح وتطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها

- الرئيس يعزي رجل الأعمال منيب المصري بوفاة زوجته

- شيخ الأزهر والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع في القدس المحتلة

- رغم مرور أسبوعين: الاحتلال يمتنع عن التحقيق مع المستوطن الذي دهس الشيخ الهذالين

- الأحمد: نستغرب ما قالته الجبهة الشعبية في بيانها

- "العليا" الإسرائيلية ترد التماس عائلة الشهيد أبو شخيدم وتدعم قرار الجيش بهدم منزله

- دعوات إلى صون حل الدولتين ووقف الاستيطان وعمليات التشريد والاخلاءات

- 5 وفيات و1259 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- جنين: العثور على جثة فتى داخل بئر بعد اختفاء عدة أيام و"الوقائي" يعتقل المشتبه بالقتل

- من بيت الأمم المتحدة: الأونروا تطلق نداء عاجلاً لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

* "الأيام":

- جريمة الفجر في الشيخ جراح: اعتقلوا أفراد عائلة صالحية ودمروا بيتهم

- الرئاسة تدين وتطالب الإدارة الأميركية بتحمل مسؤولياتها

- 3 دول أعضاء في مجلس الأمن: قلق عميق إزاء عمليات الإخلاء والهدم بالشيخ جراح

- الاحتلال يرفض التحقيق مع المستوطن الذي دهس الهذالين

- الوباء: 5 وفيات و1259 إصابة جديدة

- رفض التماس لمنع هدم منزل الشهيد أبو شخيدم

- أمر احترازي بمنع هدم الاحتلال مؤقتاً مدرسة شرق رام الله

- حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة وزخات ثلج في بعض مناطق الضفة

* "القدس":

- هدم منزلي صالحية واثنين بواد الجوز والرماضين

- أجواء شديدة البرودة وفرصة لأمطار خفيفة

- الشيخ صبري يحذر من خطورة المشاريع الاستيطانية في الشيخ جراح

- الرئيس يعزي منيب المصري بوفاة زوجته

- شيخ الأزهر والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع في القدس

- 128 مستوطناً يقتحمون الأقصى ويؤدون صلوات في أروقته

- مجلس الأمن يناقش الأوضاع في فلسطين

- الولايات المتحدة توصي بعدم السفر لإسرائيل

- 5 وفيات و1259 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع