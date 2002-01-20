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الأسير عماد سرحان من حيفا يدخل عامه الــ21 في الأسر

الخميس 20 يناير 2022 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل الأسير عماد راجح مصطفى سرحان (42 عاماً) من مدينة حيفا داخل أراضي 48، اليوم الخميس، عامه الــ21 على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن الأسير "سرحان" من حي وادي النسناس في مدينة حيفا، اعتقل بتاريخ 20/1/2002، وخضع لتحقيق قاسٍ لأكثر من شهرين، وأصدرت محاكم الاحتلال بحقه حكماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، إضافة إلى عشرة سنوات.

يذكر أن الأسير سرحان، تعرض خلال سنوات اعتقاله إلى العديد من العقوبات كان أبرزها العزل الانفرادي، حيث عزل لمدة 4 سنوات متواصلة، بحجة أن له ملف سري وأنه يشكل خطراً على السجانين وكان يجدد له العزل كل 6 شهور عبر محكمة صورية خاصة بإشراف جهاز "الشاباك".

#عماد سرحان #جنين

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