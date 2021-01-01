موقع عبري: السفير الأميركي في إسرائيل بلا منزل دائم

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي “نت” العبري، أن السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل توم نايدس، لم يجد بعد منزلًا دائمًا يقيم فيه رغم مرور شهرين على وصوله.

وبحسب الموقع، فإن الأميركيين يخططون لبناء مجمع في حي أرنونا بالقدس في المستقبل، يضم السفارة ومقر إقامة السفير، لكن الأمر سيستغرق عقدًا على الأقل حتى يتم الانتهاء من البناء.

ووصل نيداس إلى إسرائيل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ويعيش منذ ذلك الحين في شقة صغيرة نسبيًا في فندق والدورف أستويا في القدس، حيث لا يمكنه استضافة أي شخصية ما يصعب دوره في عمله الدبلوماسي، كما أنه يقيم من حين لآخر في شقة بمدينة تل أبيب تابعة للسفارة الأميركية، ويعقد حاليًا فيها اجتماعات في فرع السفارة.

وأشار الموقع إلى أن السفارة الأميركية باعت المنزل الدائم لسفرائها والذي كان متواجدًا في هرتسيليا لأحد رجال الأعمال، وذلك في عهد السفير السابق ديفيد فريدمان.

"القدس