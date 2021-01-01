الاحتلال يوقع مع ألمانيا اتفاقية لإنتاج 3 غواصات متطورة

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الخميس النقاب عن موافقة وزارة الحرب الإسرائيلية على توقيع اتفاقية مع نظيرتها الألمانية، لتزويد بحرية الاحتلال، بثلاث غواصات متطورة.

ووفقاً للموقع العبري أقيم في "تل أبيب"، احتفال توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام وزارة الحرب اللواء احتياط أمير إيشيل ، والمدير العام لشركة تيسين كروب الألمانية الدكتور رولف ورز، كما حضره القائد دافيد سار سلمى ومسؤولون كبار آخرون.

وأوضحت القناة أن حكومة الاحتلال ستشتري ثلاث غواصات من سلسلة جديدة تسمى "ديكر" بقيمة تقارب 3 مليارات يورو.

كما ستقوم الحكومة الألمانية بتمويل جزء من الاتفاقية من خلال منحة خاصة، وفقًا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017، كما سيتم تسليم الغواصة الأولى إلى البحر في غضون 9 سنوات.