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خرائط تصاميم السجون الإسرائيلية مكشوفة لمتصفحي الإنترنت

الخميس 20 يناير 2022 09:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خرائط تصاميم السجون الإسرائيلية مكشوفة لمتصفحي الإنترنت



القدس المحتلة / سما /

كشف موقع واي نت العبرية الليلة الماضية عن وجود خرائط هندسية لسجون إسرائيلية منشورة عبر الإنترنت.

 
ووفقاً للموقع العبرية، فإن خرائط هندسية لسجون نفحة وبئر السبع وهشارون، وغيرها من السجون، منشورة عبر الإنترنت ويمكن للمتصفحين مشاهدتها بسهولة.
 
وأوضح الموقع أن هذه الخرائط منشورة بالرغم من التقصير الذي حصل في سجن جلبوع بعد فرار الأسرى الستة، ونشر مخططات لمقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي في بلفور.
 
وأشار الموقع إلى أنه يمكن الوصول إلى تلك الخرائط عبر مواقع البلديات والمجالس المحلية، مشيرًا إلى أنه تمت الموافقة على عرضها، بحجة أنه تمت الموافقة على تلك الخطط من جهات مدنية، ولم يتم تعريفها على أنها مرافق أمنية.

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