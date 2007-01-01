الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار الجملة بنسبة 1.21% في 2021

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً نسبته 1.21% خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغ 126.99 خلال العام 2021 مقارنة بـ 125.48 خلال العام السابق (سنة الأساس 2007=100).

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 1.25%، وأسعار السلع ضمن نشاط الزراعة بنسبة 1.16%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.78%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بمقدار 4.40%.

وسجلت أسعار الجملة للسلع المستوردة خلال العام 2021 ارتفاعاً نسبته 2.78%، فيما انخفضت أسعار الجملة للسلع المحلية بمقدار 0.80% مقارنة بالعام السابق.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.32% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 129.76 خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بـ 129.35 خلال الربع الثالث 2021 (سنة الأساس 2007 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة ارتفاعاً نسبته 1.05% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 126.49 مقارنة بـ 125.17 (سنة الأساس 2007 = 100).

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية انخفاضاً مقداره 0.17% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 132.43 خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بـ132.65 خلال الربع الثالث 2021 (سنة الأساس 2007 = 100).

وسجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.97%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الورق ومنتجات الورق بنسبة 10.37%، والزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 8.78%، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 6.88%، ومنتجات طحن الحبوب والأعلاف بنسبة 3.64%، رغم انخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 4.24%، ونشاط الاسمنت والجير والجبس بمقدار 2.61%.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021.

في حين سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 9.45% خلال الربع الرابع 2021 مقارنة بالربع الثالث 2021.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة انخفاضاً مقداره 0.96%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 1.00%، متأثرةً بانخفاض أسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.87%، وأسعار الخضروات الطازجة والمجففة بمقدار 1.00%، رغم ارتفاع أسعار الحبوب والبقول المجففة بنسبة 7.65%، وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان انخفاضاً مقداره 0.89%، متأثرةً بانخفاض أسعار المنتجات الحيوانية بمقدار 1.68%، وأسعار الحيوانات الحية بمقدار 0.47%.