الصحة: نتوقع أن يصل عدد الإصابات بكورونا من 5 آلاف إلى 10 آلاف إصابة يوميا

رام الله / سما /

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، د. كمال الشخرة، إن نسبة الإصابات اليومية التي تسجل رسميا لدى وزارة الصحة الفلسطينية ممكن أن تكون ثلاثة أو أربعة أضعافها على أرض الواقع.

وقال الشخرة في حديث إذاعي: "نسبة الإصابات أعلى مما تظهر عليه النتائج، الن الكثير من المواطنين لا يتوجهون لسحب العينات والمخالطين كذلك".

وأوضح، أن الصحة الفلسطينية تتوقع أن تصل نسبة الإصابات من 5 آلاف إلى 10 آلاف يومياً، خلال الأيام السابقة وحتى القادمة

وأضاف: "خلال الأسبوع المنصرم هناك ارتفاع في عدد الحالات بشكل نسبي، ونحن لا نتحدث عن 1259 حالة فقط، بل النسبة الإيجابية من مجمل الفحوصات التي تسحب في فلسطين سواء الضفة او غزة".

وتابع: "للأسف لدينا في بعض المحافظات، وصلت النسبة بما سحب من عينات وما ظهر إيجابي 30 و25 %و27%".

وأضاف: "ما مجمله في قطاع غزة 20 %من النسبة الإيجابية، والضفة والقدس 19%، وهذا شيء خطير".

وأشار الشخرة إلى أن نسبة الفحوصات التي سحبت خلال أمس 5177 عينة في الضفة كانت نسبتها الإيجابية 19%.

ودعا كافة المواطنين من يظهر عليهم أية أعراض ومن يخالطون مصابا بشكل مبارش التوجه لإجراء الفحوصات.