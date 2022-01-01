صور : السفير العمادي يُعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته

غزة / سما /

استقبل رئيس حركة حـمـاس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قيادة الحركة في مكتبه، مساء الأربعاء، السفير القطري محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان.

وخلال اللقاء، قدّم السفير العمادي خالص تعازيه، وتعازي دولة قطر لرئيس حركة حماس، بوفاة والده وشقيقته، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه.

بدوره، شكر يحيى السنوار، السفير العمادي على زيارته، وتعازيه، مثمناً مواقفه النبيلة.

وكان العمادي قد وصل قطاع غزة، مساء الثلاثاء، برفقة نائبه خالد الحردان، والوفد المرافق له، عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة.