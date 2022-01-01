  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور : السفير العمادي يُعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته

الخميس 20 يناير 2022 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : السفير العمادي يُعزي السنوار بوفاة والده وشقيقته



غزة / سما /

استقبل رئيس حركة حـمـاس في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قيادة الحركة في مكتبه، مساء الأربعاء، السفير القطري محمد العمادي، ونائبه خالد الحردان.

وخلال اللقاء، قدّم السفير العمادي خالص تعازيه، وتعازي دولة قطر لرئيس حركة حماس، بوفاة والده وشقيقته، سائلاً العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، ويسكنهما فسيح جنانه.

بدوره، شكر يحيى السنوار، السفير العمادي على زيارته، وتعازيه، مثمناً مواقفه النبيلة.

وكان العمادي قد وصل قطاع غزة، مساء الثلاثاء، برفقة نائبه خالد الحردان، والوفد المرافق له، عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز" شمال قطاع غزة.

1
2

الأكثر قراءة اليوم

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض الذي يضرب فلسطين

تقرير يكشف عن خسارة إسرائيل الحقيقية في قصف صدام حسين لتل أبيب

مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة "زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب"

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة: تسهيلات وإعفاءات للأهالي

ماذا أخرج سفير إسرائيل في الأمم المتحدة من جيبه خلال اجتماع مجلس الأمن

مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"

الأخبار الرئيسية

o

بيان عاجل من 3 دول أوروبية بخصوص ما يحصل في حي الشيخ جراح

c260866b-90bd-4e88-b2b9-786cf3f0933b

مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"

fd057727-dd87-49b5-8ab7-96733b40ea5e

إعلام إسرائيلي: الهجوم اليمني على أبو ظبي يدل على أن إيلات ليست محصّنة

20220119044455

كتاب: بين اعتماد إسرائيل على القوة الجوية وقيود استخدامها بالحروب

الأمم المتحدة قلقة من انتهاكات اسرائيل: مسألة وقت فقط قبل أن نواجه انهيارا خطيرا (للوضع الأمني)

الاتصالات الفلسطينية