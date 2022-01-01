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كأس إفريقيا: منتخب مصر يواجه الجزائر في هذه الحالة!

الخميس 20 يناير 2022 01:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كأس إفريقيا: منتخب مصر يواجه الجزائر في هذه الحالة!



ياوندي/سما/

صعد المنتخب المصري إلى دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا بفوزه على نظيره السوداني (1-0) في "الديربي العربي" الذي جمعهما مساء يوم الأربعاء، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسيكون منتخب مصر "الفراعنة" على موعد في الدور ثمن النهائي للبطولة القارية، مع بطل المجموعة الخامسة.

ويتصدر منتخب كوت ديفوار "ساحل العاج" ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، وذلك قبل مباراته أمام نظيره الجزائري متذيل الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط، في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.  

بينما يشغل منتخب غينيا الاستوائية المرتبة الثانية برصيد ثلاث نقاط، قبل مواجهته منتخب سيراليون صاحب المركز الثالث برصيد نقطتين.

وهناك احتمال واحد فقط، لمواجهة منتخب مصر نظيره الجزائري، وهو إذا فاز الأخير على كوت ديفوار بفارق هدفين، وتعادل منتخبا غينيا الاستوائية وسيراليون.

يذكر أن منتخب الجزائر بحاجة إلى الفوز فقط لكي يتأهل إلى الدور المقبل للبطولة.

#كأس افريقيا #مصر #الجزائر

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