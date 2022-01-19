  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه "إسرائيل"

الخميس 20 يناير 2022 01:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق صاروخ من لبنان باتجاه "إسرائيل"



بيروت/سما/

أفادت وسائل إعلام لبنانية فجر يوم الخميس بأن دوي انفجار سمع في منطقة وادي العزية الواقع بين بلدية زبقين والحنية جنوبي مدينة صور.

وفي حين لم يعرف سبب الانفجار، قالت وسائل إعلام لبنانية إنه ناجم عن إطلاق مجهولين صاروخا من منطقة العزية باتجاه إسرائيل، إلا أن موقع "لبنان 24" أكد أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن إطلاق صاروخ من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأفاد الموقع الإخباري بأن الصوت ربما نجم عن انفجار لغم.

وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش بصدد التحقق من إطلاق صاروخ من لبنان تجاه إسرائيل، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الصاروخ قد يكون سقط في البحر

#صواريخ #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: الاحتلال يربط ملف إعمار غزة وإدخال تسهيلات جديدة بهذا الملف الجديد

موقع مختص بالأرصاد يكشف تفاصيل جديدة عن المنخفض الذي يضرب فلسطين

مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

تقرير يكشف عن خسارة إسرائيل الحقيقية في قصف صدام حسين لتل أبيب

الحكومة الإسرائيلية تكشف حقيقة "زيارة نجل الرئيس السيسي إلى تل أبيب"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

غزة.. متابعة العمل الحكومي تتخذ عدة قرارات مهمة: تسهيلات وإعفاءات للأهالي

الأخبار الرئيسية

c260866b-90bd-4e88-b2b9-786cf3f0933b

مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"

fd057727-dd87-49b5-8ab7-96733b40ea5e

إعلام إسرائيلي: الهجوم اليمني على أبو ظبي يدل على أن إيلات ليست محصّنة

20220119044455

كتاب: بين اعتماد إسرائيل على القوة الجوية وقيود استخدامها بالحروب

الأمم المتحدة قلقة من انتهاكات اسرائيل: مسألة وقت فقط قبل أن نواجه انهيارا خطيرا (للوضع الأمني)

80244

تقرير يكشف عن خسارة إسرائيل الحقيقية في قصف صدام حسين لتل أبيب

الاتصالات الفلسطينية