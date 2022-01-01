جنين: وقفة إسناد للأسير أبو حميد ومطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة

جنين / سما /

طالبت فعاليات جنين ومخيمها، والأسرى المحررون وذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وأحرار العالم بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي متردي وخطير، وبتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، مستنكرين الصمت العالمي إزاء ما يتعرض له شعبنا من قهر وعدوان ممنهج من قبل الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة دعم وإسناد وتضامن مع الأسير أبو حميد والحركة الأسيرة، وذلك في خيمة الاعتصام المقامة وسط مدينة جنين للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة.

وطالب المشاركون كافة المؤسسات الدولية بالعمل على إنقاذ حياة الأسير أبو حميد وتسليم جثامين الشهداء المحتجزة، وإلى بذل مزيد من الحراك والإسناد نصرة للأسير المناضل أبو حميد.

وشدد المشاركون على إن ملف استرداد جثامين الشهداء المحتجزة سيبقى مفتوحاً حتى يتسلم ذوو الشهداء جثامين أبنائهم ويتم دفنهم بطريقة تليق بشهداء فلسطين.