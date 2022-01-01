الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" يفوز بجائزة جينيسيس الإسرائيلية لعام 2022

القدس المحتلة / سما /

أعلنت مؤسسة جينيسيس الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، بالجائزة التاسعة لعام 2022 (قدرها مليون دولار) والتي تمنحها المؤسسة للأفراد المتميزين في إنجازاتهم المهنية ومساهمتهم الإنسانية والتزامهم "بالقيم اليهودية"

وسيقدم الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ الجائزة التاسعة إلى بورلا في حفل سيقام في مدينة القدس في 29 يونيو/حزيران المقبل، وكان الفائز بالجائزة الثامنة للعام المنصرم هو المخرج والمنتج ستيفن سبيلبرغ.

وقال بورلا عند سماعه خبر الفوز بالجائزة: "أقبلها بتواضع وباسم جميع زملائي في شركة فايزر الذين لبوا نداء التاريخ العاجل خلال العامين الماضيين وعقدوا معًا قوس مصيرنا المشترك" وتابع"لقد نشأت في أسرة يهودية كانت تؤمن أن كل واحد منا قوي بقدر روابط مجتمعنا؛ وأن الله يدعونا جميعا لإصلاح العالم، وأتطلع إلى أن أكون في القدس لقبول هذا التكريم الشخصي، والذي يرمز إلى انتصار العلم وأمل كبير لمستقبلنا ".

واختار بورلا التبرع بقيمة الجائزة، وطلب من مؤسسة جائزة جينيسيس توجيه المليون دولار لمشاريع تهدف إلى الحفاظ على ضحايا الهولوكوست، مع التركيز على المأساة التي عانى منها الجالية اليهودية اليونانية.

ومن بين الفائزين السابقين رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج والممثل مايكل دوجلاس والممثلة ناتالي بورتمان التي رفضت حفل توزيع الجوائز لأنها لم تكن تريد تأييد رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو.