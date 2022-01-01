مصادر: مبادرة فلسطينية في لبنان للتقريب بين "فتح" و"حماس"

بيروت /سما/

أفادت قناة الميادين اللبنانية بوجود مبادرة من حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"، حول الوضع الفلسطيني في لبنان.

وكشفت المصادر الفلسطينية أنَّ "المبادرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس في لبنان". وأضافت المصادر أنَّ "المبادرة تهدف إلى عقد لقاءٍ لهيئة العمل المشترك، بعد القطيعة عقب أحداث مخيم البرج الشمالي".

وأوضحت المصادر للميادين أنَّ "الاتصالات بين الطرفين قطعت شوطاً كبيراً"، مشيرةً إلى أنَّ "حركة فتح طلبت من قادة المناطق تسليم كل شخصٍ يطلبه القضاء اللبناني".

وفي الـ 12 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقع 4 ضحايا وسقط عددٌ من الجرحى، في إشكالٍ تطور إلى إطلاق نار، وقع خلال تشييع جثمان الشهيد حمزة إبراهيم شاهين، من حركة "حماس"، في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين في مدينة صور، جنوبي لبنان. واستشهد شاهين قبل ذلك بيومين، في انفجارٍ وقع في مخيّم البرج الشمالي.