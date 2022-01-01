تفاصيل اتصال هاتفي بين شيخ الأزهر والملك عبد الله الثاني بشأن القدس

القاهرة /سما/

بحث شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأوضاع في القدس المحتلة.

وقال البيان الصادر عن "الأزهر الشريف" إن الإتصال تناول مجمل الأوضاع في القدس الشريف، حيث أعرب الطيب عن إدانته للإنتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين الأبرياء، واستنكاره لهدم منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، واعتدائهم على أصحاب المنازل الأبرياء واعتقالهم بدون وجه حق.

كما أعرب شيخ الأزهر عن تقديره للجهود التي يبذلها الملك عبد الله الثاني في خدمة القضية الفلسطينية، ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

بدوره، أكد الملك عبد الله الثاني أن الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، مشددًا على ضرورة وقف الانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تقوِّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.