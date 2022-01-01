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اعتقال 5 مقدسيين ومتضامنين خلال وقفة منددة بهدم منزلي عائلة الصالحية

الأربعاء 19 يناير 2022 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 5 مقدسيين ومتضامنين خلال وقفة منددة بهدم منزلي عائلة الصالحية



القدس المحتلة / سما /

 اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، 5 مقدسيين ومتضامنين، خلال مشاركتهم في وقفة نظمت أمام منزل رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون تنديدًا بهدم منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جرّاح.

كما نظم عشرات المقدسيين والمتضامنين، وقفة أمام مركز تحقيق "المسكوبية" الاحتلالي في القدس، للمطالبة بالإفراج عن أفراد عائلة الصالحية والمتضامنين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، أثناء اقتحامها منزلي عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة قبل هدمهما.

#قوات الاحتلال #اعتقال #حي الشيخ جراح

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