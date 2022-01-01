فلسطين تشارك في المعرض الدولي للسياحة في مدريد

رام الله / سما /

شاركت دولة فلسطين في المعرض الدولي للسياحة "فتور"، الذي يقام على أرض المعارض الدولية "IFEMA" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وافتتح المعرض، اليوم الأربعاء، تحت رعاية وبحضور ملك إسبانيا فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا، وبحضور ممثلين عن الدول المشاركة البالغ عددها 75 دولة.

وقال مدير عام التسويق والإعلام السياحي بوزارة السياحة والآثار الفلسطينية ماجد إسحق إن فلسطين تشارك في المعرض من خلال 6 شركات سياحية.

وأضاف: "تأتي مشاركتنا في هذا المحفل الدولي والتي لها طابع خاص بالنسبة لفلسطين، في إطار سعي الوزارة وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا والقطاع السياحي الخاص، للترويج لفلسطين كمقصد سياحي آمن من الناحية الصحية، وجاهزية المنشآت السياحية والعاملين في القطاع السياحي لتقديم كافة الخدمات السياحية، بالإضافة للترويج لفلسطين بكافة مقوماتها السياحية والتاريخية والثقافية والدينية".

وتابع: "نركّز على أهم التطورات التي حدثت على صعيد المنتج السياحي الفلسطيني، خاصة مشروع تغطية أرضية فسيفساء قصر هشام في أريحا".

من جانبها، قالت القائم بأعمال السفارة صفاء مهلوس: "نحن نسعى لتثبيت الوجود الفلسطيني على الخارطة السياحية العالمية من خلال مشاركتنا في المعارض الدولية، كما نسعى دائمًا لرفع إسم فلسطين في كافة المحافل الدولية"، مشيرةً إلى أن القطاع السياحي يعتبر من أهم القطاعات التي تعتمد عليها اقتصاديًا كثير من المدن في فلسطين وخاصة بيت لحم والقدس وغيرها لمكانتها الدينية والتاريخية.

وأضاف: "نأمل بالقريب العاجل أن تعود السياحة في فلسطين أفضل مما كانت عليه قبل جائحة كورونا".

ويستمر المعرض حتى الـ23 من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، علمًا أنه يعد من أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية في العالم، ويقام سنويًا في شهر كانون الثاني/ يناير منذ انطلاقه عام 1981.