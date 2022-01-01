القيادة العامة والصاعقة تعلنان عدم حضورهما اجتماعات المجلس المركزي

رام الله / سما /

أعلنت الجبهة الشعبية “القيادة العامة”، وطلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة”، مساء اليوم الأربعاء، عن عدم حضورها اجتماعات المجلس المركزي المزمع عقده في رام الله.

وقال بيان مشترك للجانبين، “إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وعقد المجلس الوطني يقتضي الارتكاز على مخرجات مؤتمر الأمناء العامين الأخيرين”.

وأكد البيان على ضرورة التحضير الجيد والمسؤول قبل عقد الاجتماع، وأن يكون بالتوافق الوطني الشامل من خلال صيغة الإطار القيادي الذي يضم الأمناء العامون للفصائل كافة دون استثناء، وبما يضمن تحقيق الشراكة الوطنية، من أجل بناء وتفعيل المنظمة على أساس برنامج وطني مقاوم، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال.