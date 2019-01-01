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مجدلاني: 97% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

الأربعاء 19 يناير 2022 07:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: 97% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي



رام الله / سما /

القت مدير عام مؤسسة “إيكوبيس الشرق الأوسط” في فلسطين ندى مجدلاني الاربعاء كلمة أمام مجلس الأمن الدولي أكدت فيها على أهمية التعاون الإقليمي لمحاربة تغير المناخ في المنطقة وتعزيز الأمن المناخي من خلال الصفقة الخضراء- الزرقاء لعام 2019

وجاءت دعوة مجدلاني من الرئاسة النرويجية لمجلس الأمن الدولي.

وهذه المرة الثانية التي يلقي فيها مسؤلون من منظمة “ايكوبيس الشرق الاوسط” كلمات امام مجلس الامن الدولي عن الوضع البيئي في المنطقة في السنوات الثلاث الاخيرة.

وشددت المتحدثة على ضرورة العمل على مواجهة قضايا البيئة والمياه عبر الحدود، مؤكدة على أن الاستثمار في هذه القضايا الملحّة من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الأمن الإقليمي.

وتحدثت مجدلاني عن الوضع الإنساني في غزة مشيرة إلى أن 97% من المياه الجوفية في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

#مؤسسة إيكوبيس الشرق الأوسط #ندى مجدلاني

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