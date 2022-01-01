أكثر من 72 ألف إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم أمس الثلاثاء تشخيص 72.120 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي يسجل منذ انتشار الفيروس.

وتعاني الصحة الإسرائيلية من عدم قدرتها على جمع البيانات اليومية للمصابين بالفيروس.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن 201 ألف إسرائيلي تم تشخيصهم أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، ليصل العدد التراكمي منذ انتشار الوباء منذ نحو عامين إلى أن أكثر من 2 مليون إصابة.

وتظهر البيانات الجديدة، أن هناك 393.786 حالة نشطة، منهم 533 بحالة حرجة، و104 موصولين بأجهزة التنفس الإصطناعي.