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غواصون من طواقم لجنة الطوارئ ينفذون أعمال تنظيف خطوط مضخات بركة الشيخ رضوان

الأربعاء 19 يناير 2022 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غواصون من طواقم لجنة الطوارئ ينفذون أعمال تنظيف خطوط مضخات بركة الشيخ رضوان



غزة / سما /

 نفذ غواصون من طواقم لجنة الطوارئ التابعة لبلدية غزة أعمال تنظيف خطوط مضخات بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، من النفايات التي جرفتها الأمطار من الشوارع المختلفة.

وشارك رئيس شعبة الإنقاذ البحري المنقذ ابراهيم شملخ ومجموعة من صناع الجمال في أعمال تنظيف البركة، لمنع انسداد خطوط تصريف وضخ المياه في البركة.

وأكد منسق لجنة الطوارئ م. أحمد أبو عبدو، أن النفايات المتجمعة على مدخل مضخات البركة قلصت كميات المياه التي يتم ضخها لتفريغ حوض البركة، مشيرًا إلى ترحيل 35 كوب من النفايات منذ ساعات الصباح.

وبين أبو عبدو أن ارتفاع منسوب المياه داخل البركة بلغ متر ونصف المتر فقط، بعد أن وصل في المنخفض الأخير 6 أمتار، داعيا المواطنين إلى الحفاظ على النظافة العامة وعدم إلقاء النفايات على الطرقات أو جزر الشوارع، ووضعها داخل الحاويات حتى لا تنجرف مع مياه الأمطار.

#بلدية غزة #بركة الشيخ رضوان

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