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الأردن ولبنان وسوريا توقع اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية

الأربعاء 19 يناير 2022 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن ولبنان وسوريا توقع اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية



القدس المحتلة / سما /

يوقع الأردن ولبنان وسوريا اليوم الأربعاء 26 يناير اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وأكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة أهمية الاتفاقية لمساعدة اللبنانيين على سد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.

وقال إن الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وأكد الوزير الخرابشة أن المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الأردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة.

وأوضح أن سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق أية خسائر للنظم الكهربائي الأردني، مشيرا إلى أن كلفة التوزيع لن تدخل في سعر البيع.

#الاردن #لبنان #سوريا

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