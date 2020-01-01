2 مليون إسرائيلي من بداية الجائحة ..وخلال ثلاثة أيام تشخيص 200 الف حالة بالكورونا

القدس المحتلة / سما /

أفادت بيانات وزارة الصحة إلاسرائيلية أن عدد الذين أصيبوا بفيروس كورونا ارتفع إلى 2،006،131 منذ اندلاع الجائحة في فبراير 2020.

ووفقا للبيانات فقد سجلت الوزارة إصابة نحو 200 الف اسرائيلي بالفيروس خلال الأيام الثلاثة الماضية .

وخلال الأربع وعشرين ساعة الماضية تم تشخيص 72120 حالة.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن هناك 393.786 مريضا نشطا بكورونا في إسرائيل ، الغالبية العظمى منهم في حالة خفيفة ومعتدلة جدا. في المستشفيات ، تم إدخال 533 مريضًا من مرضى كورونا إلى المستشفى في حالة حرجة.

ووفقا للبيانات أيضًا فأن 146204 طالبًا مصابين و تم عزل 142،053 طالبًا بسبب الاتصال بمريض تم التحقق منه. وهذا يعني أن حوالي 290 ألف طالب لا يمكنهم الوصول إلى المدارس.

ويوجد في المستشفيات 1070 طبيبًا مصابين بالفيروس وكذلك 2081 ممرضًا و 4027 عاملاً في قطاعات أخرى من النظام الصحي.

و لقي 8350 مريضا بالكورونا حتفهم في إسرائيل منذ بدء الجائحة.

بالأمس ، تلقى 14700 إسرائيلي الجرعة الرابعة من اللقاح ، وتم تطعيم ما مجموعه 574000 شخص بهذه الجرعة. بالأمس ، تلقى 2800 إسرائيلي أيضًا اللقاح الأول و 6100 اللقاح الثالث. هذه بيانات أقل بكثير مقارنة بالأسابيع الأخيرة.