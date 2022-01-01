أزمة جديدة تهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية

القدس المحتلة / سما /

كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة مساء اليوم الأربعاء النقاب عن أزمة جديدة تهدد الائتلاف الحكومي في إسرائيل.



ووفقاً للإذاعة العبرية، فإن الائتلاف الحكومي في إسرائيل يواجه أزمة جديدة تهدد استقراره في أعقاب المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون بادرت إليه عضو الكنيست عن تيكفا حاداشا شارين هاسكيل للاعتراف بمزارع منفردين في النقب والجليل.



وأوضحت الإذاعة أن القائمة العربية الموحدة تدرس مقاطعة كل عمليات التصويت المرتقبة في الهيئة العامة اليوم احتجاجا على الإقرار، وقد يشارك حزبا العمل وميرتس في التصويت خلافا للانضباط الكتلوي .