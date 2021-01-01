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اشتية يتسلم التقرير السنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه

الأربعاء 19 يناير 2022 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يتسلم التقرير السنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه



رام الله / سما /

 تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، التقرير السنوي لأداء مجلس تنظيم قطاع المياه للعام 2021، من رئيس مجلس إدارة المجلس محمد أبو رمضان، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

واطلع اشتية على أهم إنجازات المجلس خلال العام الماضي وأهدافه التي حققها، خاصة على صعيد بناء القدرات التنظيمية، وضمان الالتزام بالسياسات والمعايير، واستدامة تعرفة المياه والصرف الصحي، وسد فجوات الحوكمة في خدمات هذا القطاع، وتحسين الالتزام بإجراءات الرقابة والتفتيش على العمليات التشغيلية.

كما اطلع رئيس الوزراء على جهود المجلس في تطوير برنامج لتحسين كفاءة مقدمي الخدمة، وتطوير خطة أولية لمراقبة جودة مياه الشرب للعام الجاري، إضافة إلى إعداد نظام محوسب للشكاوى، والاعداد للمباشرة ببرنامج توافر المياه والتكيف الزراعي للتغيرات المناخية في شمال غزة.

وشدد رئيس الوزراء على مواصلة الجهود للنهوض بقطاعي المياه والكهرباء في فلسطين، مشيدا بجهود مجلس تنظيم قطاع المياه في تطوير هذا القطاع.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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