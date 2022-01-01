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بلدية غزة تفتتح معرض "رياديات" للأشغال اليدوية والفنون

الأربعاء 19 يناير 2022 05:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تفتتح معرض "رياديات" للأشغال اليدوية والفنون



غزة / سما /

افتتح رئيس بلدية غزة يحيى السراج معرض "رياديات" للأشغال اليدوية والفنون الذي أقامته قرية الفنون والحرف في مركز رشاد الشوا الثقافي في اختتام مشروع "دعم ورعاية المواهب والفنانين من خلال تشغيل الرياديات في مدينة غزة ".

وشارك في الافتتاح الى جانب رئيس البلدية، عضوا المجلس البلدي هاشم سكيك، وفداء المدهون، ومدير عام وحدة الشؤون الثقافية عماد صيام، و مديرة قرية الفنون والحرف نهاد شقليه، والرياديات المشاركات في المشروع، ولفيف من المهتمين والمواطنين.

وأكد السراج أهمية الأعمال التراثية والفنون في الحفاظ على الإرث الحضاري للشعب الفلسطيني واثبات حقوقه على هذه الارض.

وأضاف أن المعرض يمثل حالة من حالات الإبداع لمجموعة من الرياديات اللواتي أظهرن قدرة عالية في انتاج أعمال تراثية وفنون جميلة تعزز مكانة مدينة غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وشكر القائمين على المعرض والرياديات على دورهن في إنجاح المعرض وكذلك صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على تمويله للمشروع.

بدورها، قالت شقليه إن المعرض يضم في جنباته نحو 150 لوحة وعملًا فنيًا، بالإضافة إلى منسوجات ولوحات تراثية من إنتاج الرياديات العاملات في المشروع.

وأضافت أن بلدية غزة استثمرت طاقات الرياديات لإنتاج أعمال فنية وإبداعية تعزز من الوجه الحضاري للمدينة ولشعبنا الفلسطيني.

وجسدت اللوحات المعروضة التراث الفلسطيني، ومباني أثرية ومعالم دينية في المدينة، وصور جمالية عن المرأة الفلسطينية ودورها ومشاركتها في المسيرة النضالية للشعب الفلسطيني.

يذكر أن مشروع دعم ورعاية المواهب والفنانين من خلال تشغيل الرياديات " الذي نفذته البلدية عمل به 45 ريادية من المبدعات ضمن مشروع التشغيل المؤقت لمدة 66 يومًا.

#بلدية غزة #يحيى السراج

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