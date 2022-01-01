"المنظمات الأهلية" تطالب بالإسراع بتعويض المزارعين المتضررين

غزة / سما /

طالب القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية بضرورة الإسراع في معالجة الآثار الناجمة عن الأحوال الجوية التي تؤثر على موسم الزراعة، الأمر الذي يكبد المزارعين خسائر كبيرة.

وشدد القطاع الزراعي في الشبكة على ضرورة تكاتف الجميع عبر برامج، وخطط طوارئ تتضمن الاستجابة الفعالة لحل المشكلات المترتبة على تلف المحاصيل الزراعية، ومد يد العون للمزارعين الذين يتعرضون لحملة شرسة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، وتثبيت صمودهم فوق أرضهم باعتباره إحدى الأولويات الرئيسية.

وطالب القطاع الزراعي في الشبكة صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية بالشروع بتعويض المزارعين في المناطق المتضررة خصوصًا في الأغوار وطوباس ومناطق شمال الضفة الغربية، وكذلك في قطاع غزة، حيث أدى الانجماد وفيضان الأمطار، وفتح الاحتلال بعض سدوده مع غزة خلال الايام القليلة الماضية إلى إصابة المحاصيل بأضرار كبيرة تقدر بملايين الدولارات.

كما طالب بالعمل على مراقبة الاسعار في السوق المحلي جراء النقص الكبير المتوقع في عدد من أنواع الخضار بشكل خاص وعدم استغلال الظرف الحالي لرفع الأسعار.

وجدد مطالبته بتشكيل صندوق طوارئ عاجل يستجيب بشكل فوري للحاجة الماسة للتعويضات اثناء وخلال الازمات والكوارث الطبيعية والعمل على تنفيذ آلية التأمين الزراعي وتفعيل العمل بها، إضافة لتفعيل برنامج درء مخاطر قائم على تطوير الحيازات الزراعية لمواجهة المخاطر.