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الصحة الإسرائيلية: أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا خلال 3 أيام و533 حالة خطيرة

الأربعاء 19 يناير 2022 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا خلال 3 أيام و533 حالة خطيرة



القدس المحتلة / سما /

أطهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم، الأربعاء، تسجيل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، إثر تشخيص 72,120 حالة جديدة، أمس، الثلاثاء، فيما شهدت الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري، تسجيل نحو 201 ألف إصابة بالفيروس.

وأظهرت المعطيات ارتفاع حالات كورونا الخطيرة إلى 533، في ارتفاع بقدر بحو 33 حالة عن المعطيات التي نشرت أمس، من بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي، وتوفي 10 مرضى خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,350 منذ بداية الجائحة.

وأفادت المعطيات بأنه يرقد في المستشفيات 1,608 مرضى، من ضمنهم الحالات الخطيرة بالإضافة إلى 162 مريضا بكورونا بحالة متوسطة. وارتفعت حصيلة الإصابات النشطة إلى 393,786 حالة، والحصيلة التراكمية للإصابات منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى 2,006,131.

وبيّنت المعطيات بأن عدد الأشخاص الذين يخضعون للحجر الصحي خلال هذه الأيام، بلغ 219,646 حالة؛ وهناك 8,875 من أفراد الطواقم الطبية المتواجدين في حجر صحي، وقسم منهم مصاب بكورونا (1,697 حالة). في حين بلغ عدد العاملين في جهاز التعليم المتواجدين في حجر صحي 27,838 حالة، وقسم منهم مصاب بكورونا (21,159 حالة).

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #متحور أوميكرون

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