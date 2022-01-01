الأحمد يرد على الشعبية: من حق أي فصيل أو عضو في "الوطني" أن يرشح نفسه لأي موقع في المنظمة

رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، إن من حق أي فصيل أو عضو في المجلس الوطني أن يرشح نفسه لأي موقع في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية القيادية وفق أنظمتها وقوانينها.

جاء ذلك في بيان له، اليوم الأربعاء، تعقيبا على بيان للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بشأن ترشيح حركة "فتح" لعضو لجنتها المركزية روحي فتوح لموقع "رئيس المجلس الوطني" واعتباره تفردا في القرار، مستغربا "ما قالته الجبهة التي تربطنا بها علاقات تاريخية وشراكة وطنية عميقة".

ودعا الأحمد الى عدم التسرع بإصدار البيانات وتحمل المسؤولية الوطنية في أي رأي أو موقف يتخذه هذا الفصيل أو ذاك، بعيدا عن اللغة السلبية والاتهامات والتشويه، والالتزام بلغة الحوار الديمقراطي والمسؤول من أجل تعزيز وحدتنا الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.