جبارين: لدينا 4 جنود في الأسر.. وضعنا أسماء واضحة للإفراج عنها في أي صفقة تبادل قادمة

رام الله / سما /

أكد مسؤول مكتب الأسرى والشهداء في حركة حماس زاهر جبارين أن حركته تمتلك رؤية واضحة لإطلاق الأسرى الفلسطينيين من داخل سجون الاحتلال عبر إبرام صفقة تبادل مقابل الجنود المأسورين لديها.

وأضاف جبارين في تصريحات إذاعية: "لدينا 4 جنود في الأسر وهناك إدعاء إسرائيلي أن اثنين منهما على قيد الحياة واثنين من الأموات، أما نحن فنعتبر الاثنين الآخرين بمثابة صندوق أسود، ونحن وضعنا العديد من الأطر لإبرام صفقة تبادل".

وأتبع مسؤول ملف الأسرى في حركة حماس: "من بين الذي طرحنا أسمائهم المرضى، واليوم لدينا الأسير ناصر أبو حميد الفاقد للوعي منذ أسابيع وهو أسير منذ 25 سنة، وهناك 53 أسيرًا فلسطينياً يعانون من الإهمال الطبي"، مشيراً إلى أنهم وضعوا الأسرى كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 55 عاماً على لائحة المطلوبين للحرية.

ولفت جبارين إلى أن هناك أسرى مثل كريم يونس أمضوا أكثر من 42 عاماً في السجون، إضافة إلى 48 أسيراً اعتقلوا من محرري صفقة وفاء الأحرار عام 2011، مؤكداً على أن حركته ستطالب بحرية الأسيرات جميعهن بلا استثناء بالإضافة للأسرى الأشبال وأسرى نفق الحرية.

وواصل القيادي في حركة حماس قائلاً: "نحن نقول بصراحة لدينا رؤية واضحة لإطلاق سراح أسرانا، من مختلف الفصائل الفلسطينية بما فيهم أحمد سعدات ومروان البرغوثي، وناصر أبو سرور وغيرهم من أبناء حركة فتح الذين لم يشفع لهم أوسلو أو انتمائهم لحركة فتح".