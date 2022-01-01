داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الخميس

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للحافلات الأولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد رقم (2022/4) .

وبينت الوازرة أن السفر سيشمل كذلك الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/3):، داعية المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت على ضرورة إجراء فحص كورونا للحافلات الأولى والثانية والثالثة من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شـهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

ونشرت مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي:

- الخميس 1/20: فحص الحافلات (4-6).

- الأحد 1/23: فحص الحافلات (7-9).

- الإثنين 1/24: فحص الحافلة العاشرة.

وشددت على ضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه، مع أهمية إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.