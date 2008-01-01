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"الدعليس" يثني على الشرطة ويعلن عن دعم مالي لها

الأربعاء 19 يناير 2022 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الدعليس" يثني على الشرطة ويعلن عن دعم مالي لها



غزة / سما /

أثنى رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس على أداء أجهزة الشرطة ووزارة الداخلية بشكل عام في حماية الجبهة الداخلية.

وقال "الدعليس" خلال حفل "الوفاء لشهداء الشرطة": "رغم حجم التضحية والألم بفقدان خيرة الرجال من الشرطة والأجهزة الأمنية إلا أن أبطال الداخلية والشرطة صمدوا أمام كافة محاولات التركيع والخنوع والاستسلام".

وشدد على أن وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة أثبتت جدارتها وبسالتها في بقائها درعاً حامياً لشعبنا، رغم ما لحق بها من استهداف، ورسخت طريقها بأن الصمود عقيدة وأن القائد يخلفه ألف قائد.

وأضاف "الاحتلال ظنّ بتوجيه الضربة الجوية الأولى لوزارة الداخلية خلال عدوان 2008، أنه سيُحدث زعزعة في الجبهة الداخلية لكنه فشل في ذلك وجرّ أذيال الهزيمة".

وبين أنه تم خلال الفترة الماضية إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من ترقيات الرتب السامية لضباط وزارة الداخلية، التي كانت متوقفة خلال سنوات سابقة، موضحاً أنه سيتم إنجاز المرحلة الثالثة قريباً؛ تقديراً لجهودهم وعطائهم في خدمة أبناء شعبنا.

وأعلن "الدعليس" خلال على الحفل عن تقديم دعم مالي عاجل للشرطة وإداراتها المختلفة بقيمة 100 ألف دولار، ورعاية جهود شرطة المرور والنجدة وتقديم ما يلزم من دعم لضبط الحالة المرورية.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة #وزارة الداخلية

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مصادر : اتصالات مصرية ـ قطرية ـ إسرائيلية للتهدئة والإعمار بغزة

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