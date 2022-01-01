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عودة والطيبي: سياسة طرد الفلسطينيين وهدم منازلهم تعميق للاحتلال

الأربعاء 19 يناير 2022 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة والطيبي: سياسة طرد الفلسطينيين وهدم منازلهم تعميق للاحتلال



القدس المحتلة / سما /

 ندد أيمن عودة وأحمد الطيبي عملية هدم منزل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقال رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست أيمن عودة إن طرد الفلسطينيين وهدم منازلهم يعمل على تعميق الاحتلال، مضيفًا أن “الحكومة والبلدية والمستوطنين يتعاونون ضد حل الدولتين والسلام”، كما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

من جانبه، قال أحمد الطيبي العضو في الكنيست عن القائمة نفسها إن الحكومة الإسرائيلية تغيرت ولكن سياسة الهدم والطرد بقيت دون تغيير.

وفي السياق، قال عضو الكنيست عن حزب “ميرتس” اليساري موسى راز “إنه كان بالإمكان تنفيذ مشروع بناء المدرسة في المكان دون إخلاء المنزل”.

#أيمن عودة #أحمد الطيبي #عائلة الصالحية #حي الشيخ جراح #القائمة العربية المشتركة

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