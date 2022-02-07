اتحاد نقابات الجامعات يهدد بالاضراب

رام الله / سما /

كرر مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفين الجامعات الفلسطينية، رفضه التام لما قام به رئيس جامعة القدس بحق رئيس وأعضاء نقابة العاملين في الجامعة وطالبه بالعدول عن هذا القرار، وإعادة رئيس النقابة د. مجدي حمايل وأمين سر النقابة د. عبد الله نجاجرة، وجميع المفصولين على خلفية عملهم النقابي والوطني الى أماكن عملهم دون قيد او شرط، وفي حال عدم تلبيته لهذا المطلب فان الاتحاد سيبدأ بإجراءات تصعيدية تبدء بتعليق الدوام في كافة الجامعات الفلسطينية يوم 7/2/2022 وسيتلوه إجراءات لاحقة متصاعدة سيتم الإعلان عنها في حينه.

وطالب الاتحاد من مجلس أمناء جامعة القدس إقالة د. عماد أبو كشك، كما وتوجه الاتحاد للرئيس محمود عباس ولرئيس الوزراء محمد اشتية بالتدخل لإنهاء الأزمة وانصاف الموظفين المفصولين وإنقاذ جامعة القدس من الانهيار.