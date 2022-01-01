الكشف عن تفاصيل النصوص التي تعمل عليها الأطراف في فيينا بخصوص الاتفاق النووي

طهران /سما/

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تفاصيل النصوص التي تعمل عليها الأطراف في فيينا بخصوص الاتفاق النووي الإيراني.

وأفادت وكالة "مهر" وفقا لمعلومات وصلت لمراسلها، بأن "فريق التفاوض الإيراني وأعضاء 4+1 يعملون حاليا على نص واحد وثلاثة مرفقات، ومن المقرر ان يتضمن النص الرئيسي "القرار" النهائي والأطر العامة للتفاهمات، حيث تتم كتابته في مجموعة العمل الثالثة، أي لجنة الترتيبات التنفيذية".

وبحسب الوكالة، "يحتوي هذا النص على ثلاثة مرفقات، يتناول أولها رفع العقوبات ويشرح بالتفصيل التزامات الولايات المتحدة برفع العقوبات عن إيران، بينما النص المرفق الثاني يتعلق بالتزامات ايران النووية، حيث يصف خطوات إيران وكيفية العودة عن خفض التزاماتها النووية، ومجموعة العمل النووية مسؤولة عن كتابة هذه المسودة".

وأوضحت "مهر" أنه بحسب المعلومات التي وصلتها، فإن "الملف الثالث يشير إلى كيفية تنفيذ إجراءات الأطراف والترتيبات التنفيذية للاتفاقيات المبرمة، كما تتم كتابة هذا الملحق واستكماله في لجنة الترتيبات التنفيذية".