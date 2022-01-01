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الاحتلال يُشرد عائلة بعد هدم منزلها في بلدة الرماضين جنوب الخليل

الأربعاء 19 يناير 2022 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يُشرد عائلة بعد هدم منزلها في بلدة الرماضين جنوب الخليل



الخليل / سما /

اصبحت عائلة صالح ارقيق، بلا مأوى في ظل البرد القارس، بعد ان هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلهم في منطقة عرب الفريجات جنوب شرق ببلدة الرماضين جنوب الخليل، بحجة البناء "بدون ترخيص".

وتقدر مساحة المنزل الذي تم هدمه بنحو 70 مترا مربعا، ويعيش المواطن صالح ارقيق في المنزل مع اسرته المكونة من خمسة أفراد ثلاثة منهم أطفال،

وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت إخطارات بهدم ستة منازل وأربعة بركسات تعود لعائلات: الزغارنة وحجة والفريجات، منذ مطلع الشهر الحالي، بحجة البناء بدون ترخيص.

#عائلة صالح ارقيق #قوات الاحتلال #هدم منازل

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