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دراسة طبية: جرعتان من اللقاح توفران حماية طويلة الأمد

الأربعاء 19 يناير 2022 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة طبية: جرعتان من اللقاح توفران حماية طويلة الأمد



القدس المحتلة / سما /

تقلل جرعتان من لقاح كورونا بشكل كبير من أعراض المرض على المدى الطويل ، بحسب دراسة جديدة قام بها كبير الأوبئة البروفيسور مايكل إدلشتاين في جامعة بار إيلان ، بالتعاون مع ثلاثة من المستشفيات أخرى.

أظهرت الدراسة ، حسب القناة السابعة العبرية التي شملت أكثر من 3000 مشارك ، انخفاضًا بنسبة 50-80 ٪ في سبعة من العشرة الأكثر شيوعًا التي تم الإبلاغ عنها والتي تؤثر على المدى الطويل مثل التعب والصداع والضعف وآلام العضلات ، بعد أربعة إلى 11 شهرًا من الإصابة بين المشاركين الملقحين . بالمقارنة مع غير الملقحين.

إجراء مقارنة مزدوجة لحالات كورونا بين المطعمين وغير المطعمين ثم مقارنة مرضى كورونا الملقحين بالأشخاص الذين أبلغوا عن عدم إصابتهم بالفيروس تبين أن الأشخاص الملقحين يعانون من أعراض الفيروس على المدى الطويل أقل بكثير من الأشخاص غير الملقحين ، ولكن لم يبلغوا عن الأعراض. ​ كما يقول البروفيسور إدلشتاين.

#لقاح كورونا #فيروس كورونا

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