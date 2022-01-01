في حال جرت انتخابات.. استطلاع: الليكود سيبقى الحزب الأكبر وسينال 34 مقعدا بالكنيست

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي نُشر صباح اليوم الأربعاء في صحيفة "إسرائيل هيوم" أن حزب الليكود يبقى أكبر حزب في الكنيست إذا أجريت الانتخابات اليوم مع تواجد بنيامين نتنياهو في قيادة حزب الليكود.



وأوضح الاستطلاع الذي أجراه معهد ماغار موحوت برئاسة البروفيسور يتسحاق كاتس، أن حزب الليكود الأقوى وسيحصل على 34 مقعدًا، أما حزب يش عتيد سيكون ثاني أكبر حزب في الكنيست بـ 18 مقعدًا، يليه حزب أزرق وأبيض و شاس ب 9 مقاعد.



وذكر الاستطلات أن حزب العمل والصهيونية الدينية سيحصلان على 8 مقاعد لكل منهما، يليهما يهودت هتوراة والقائمة المشتركة بسبعة مقاعد لكل منهما.



أما حزب إسرائيل بيتنا نصيبه 6 مقاعد، بينما حزب اليمين برئاسة نفتالي بينت سيحصد خمسة مقاعد فقط، فيما سيحصل حزب ميرتس على 4 مقاعد، بينما لن يتجاوز حزب جدعون ساعر تكفا حداش، نسبة الحجب.