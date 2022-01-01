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إسرائيل تشارك في مناورة بحرية كبيرة تضم نحو 60 دولة

الأربعاء 19 يناير 2022 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تشارك في مناورة بحرية كبيرة تضم نحو 60 دولة



القدس المحتلة / سما /

قال موقع "إسرائيل ديفنس" العبري، اليوم الأربعاء، إنّ سلاح البحرية الإسرائيلية سيشارك بمناورة بحرية كبيرة تضم 60 دولة، بما فيها دول عربية.
 
وأضاف الموقع العبري، أن المناورة ستبدأ في نهاية الشهر الجاري، في المنطقة البحرية حول شبه الجزيرة العربية، فيما ستُخصّص بغالبيتها لأنشطة ووسائل غير المأهولة في ساحات القتال البحرية.
 
من جهته، تحدث قائد الأسطول الخامس، الأدميرال براد كوبر، عن تفاصيل التدريبات وعن زيارته إلى ذراع البحر ولقاءاته مع قائد سلاح البحر اللواء دافيد سيلما، المسؤول عن الخليج العربي وبحر العرب والبحر الأحمر.
 
وقال الأدميرال كوبر، في مؤتمر لمعهد أبحاث الدراسات الاستراتيجية CSIS في واشنطن، إن العقبة يعمل فيها مركز طائرات مسيّرة بالتعاون مع إسرائيل، حيث يقوم بمسح دائم للمنطقة البحرية للكشف عن تحركات غير طبيعية باستخدام الذكاء الصناعي وقدرة "الليزر" ضد الطائرات المسيّرة، ويوسّع الأسطول الأميركي نشاطاته في مجال الطائرات المسيّرة، وفي المناورة التي ستُجرى من 30 كانون الأول وحتى 17 شباط وستجلب عشرة أساطيل طائراتها المسيّرة معها.
 
وفي الماضي، شاركت إسرائيل في مناورة بحرية مع الأسطول الأمريكي الخامس، وكذلك مع الأسطول الإماراتي.

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