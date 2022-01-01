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اللواء إياد بركات يلتقي قائد جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل

الأربعاء 19 يناير 2022 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء إياد بركات يلتقي قائد جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل



رام الله / سما /

 التقى قائد جهاز الضابطة الجمركية اللواء إياد بركات والوفد المرافق له، قائد جهاز الدفاع المدني اللواء العبد إبراهيم خليل في مكتبه برام الله اليوم الأربعاء؛ لتقديم التهاني للواء العبد إبراهيم لمناسبة الثقة الغالية التي أولاها اياه فخامة الرئيس محمود عباس بتعيينه مديراً عاماً للدفاع المدني.

من جهته رحب اللواء العبد إبراهيم  باللواء إياد بركات وبالوفد الضيف مؤكداً على أهمية العلاقة التكاملية بين الدفاع المدني وجهاز الضابطة الجمركية وباقي أذرع المؤسسة الأمنية.

وأشاد اللواء العبد إبراهيم بعمل جهاز الضابطة الجمركية وآثاره الإيجابية في حماية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي وحماية المواطنين من السلع الفاسدة والمهربة وبضائع المستوطنات.

#جهاز الضابطة الجمركية #اللواء إياد بركات

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